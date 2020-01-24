Употребление двух-трех грецких орехов в день оздоровляет кишечник и сердце

«Употребление двух-трех грецких орехов может стать хорошим способом улучшить здоровье кишечника и снизить риск сердечных заболеваний», - утверждают ученые.

«Исследование показало, что орехи могут улучшить здоровье кишечника, и теперь мы намерены выяснить, как это может повлиять на уровень сахара в крови», - рассказали авторы работы.