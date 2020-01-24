Употребление двух-трех грецких орехов в день оздоровляет кишечник и сердце
Ежедневное употребление грецких орехов помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, способствуя увеличению популяции полезных кишечных бактерий.
«Употребление двух-трех грецких орехов может стать хорошим способом улучшить здоровье кишечника и снизить риск сердечных заболеваний», - утверждают ученые.
Данный вывод был сделан исследователями из Государственного университета в Пенсильвании (США), об этом сообщило издание La Gaceta.
Научными специалистами была собрана группа из 42 участников с избыточным весом или ожирением и возрастом от 30 до 65 лет. Добровольцы были переведены на здоровый рацион с уменьшенным количеством насыщенных жиров. Одна часть участников при этом употребляла в пищу цельные грецкие орехи, а другая часть - такое же количество альфа-линоленовой кислоты (ALA) и полиненасыщенных жирных кислот, какое употребляли в составе орехов другие испытуемые. Орехи или растительные масла заменяли людям насыщенные жиры, уровень которых в их меню был минимизирован.
Новому режиму питания участники следовали в течение шести недель. Исследователи анализировали их образцы фекалий, чтобы проанализировать состояние бактериальной флоры в пищеварительном тракте. В результате они обнаружили, что употребление орехов увеличило количество полезных кишечных бактерий.
При этом, констатировали ученые, после введения орехов в питание людей были зафиксированы существенные ассоциации между изменениями кишечных бактерий и факторами риска сердечных заболеваний.
«Исследование показало, что орехи могут улучшить здоровье кишечника, и теперь мы намерены выяснить, как это может повлиять на уровень сахара в крови», - рассказали авторы работы.
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