Лучшие продукты питания для укрепления пищеварения
Здоровая пищеварительная система важна для всего нашего самочувствия и физической формы. Регулярное употребление этих продуктов поможет усилить пищеварительные процессы и избежать проблем с желудком.
Имбирь. Пряный корень содержит гингеролы, шаогаль и эфирные масла, стимулирующие пищеварительную систему. Усиливает поглощение нутриентов и минералов, предотвращает газообразование в кишечнике. Одна чайная ложка тертого имбиря в чашке с водой заваривается 5 минут. Употреблять после приема пищи.
Мята. Содержит ментол, стимулирующий выделение желудочных соков. Это помогает пищеварению. Мята обладает охлаждающим эффектом, снижает изжогу. Добавляйте ее в супы и салаты регулярно.
Базилик. Известен своими заживляющими свойствами. Укрепляет аппетит и усиливает пищеварительные процессы. Также эффективен в борьбе с диспепсией, вздутием и запорами.
Корица. Специя имеет потрясающие противовоспалительные свойства и удерживает здоровье пищеварительной системы. Предотвращает вздутие и метеоризм.
Кардамон. Ветрогонное растение согревает пищеварительный тракт и расслабляет мышцы живота. Ускоряет пищеварительные процессы и предотвращает газообразование. Разжевывайте по одному стручку после каждого приема пищи. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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