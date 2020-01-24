Врач Михаил Гинзбург рассказал, когда можно "заразиться" ожирением

"Человеку, как любому примату, свойственно так называемое "подражательное поведение". Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению", – отметил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

"Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", – считает Гинзбург.