Врач Михаил Гинзбург рассказал, когда можно "заразиться" ожирением
Ожирение - большая проблема для современного здравоохранения: с него начинаются проблемы с сердцем, сосудами и гормональным фоном. Казалось бы, оно не является инфекционным заболеваниям и не передается от человека к человеку. Но так ли это на самом деле? Врач Михаил Гинзбург рассказал о случаях, когда вы можете "заразиться" лишним весом.
Лишний вес, в той или иной степени имеют более половины граждан России старше тридцати лет.
"Человеку, как любому примату, свойственно так называемое "подражательное поведение". Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению", – отметил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.Поэтому если хотите похудеть, подумайте о моделях пищевого поведения, которые вам навязывает ваше окружение.
Еще один случай, когда, например, мужчины набирают лишний вес сами того не замечая - беременность жены.
"Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", – считает Гинзбург.
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