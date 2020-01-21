Неврологи рассказали, как не допустить снижения интеллекта после 40

Новые впечатления и социальные связи

"Чем больше перемен в жизни человека, чем активнее его деятельность — физическая, интеллектуальная, творческая, тем меньше шансов для развития атрофических, дегенеративных процессов в мозге. Даже несмотря на то, что появление многих из них обусловлено генетикой. Важны любые тренировки для мозга — разгадывайте кроссворды (их положительное влияние на мозг уже доказано), ходите в театр, старайтесь считать в уме, а не в телефоне, научитесь играть в шахматы — очень развивает, занимайтесь творчеством", - рассказывает Владимир Дутов, главный врач районного Психоневрологического диспансера №1 в интервью "Доктор Питер".

Физические нагрузки

"Здоровье мозга во многом зависит от здоровья всего тела. Поэтому физические нагрузки важны не только для мышц рук и ног, но и для активизации работы мозга. В среднем у человека должно быть минимум 150 минут аэробной нагрузки в неделю, не менее 80 минут в неделю силовых упражнений, а также дважды в неделю по 20 минут упражнений для поддержки гибкости", - говорит Михаил Дидур, директор НИИ мозга человека им. Бехтеревой, главный внештатный специалист Петербурга по спортивной медицине.