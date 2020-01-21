Неврологи рассказали, как не допустить снижения интеллекта после 40

Неврологи рассказали, как не допустить снижения интеллекта после 40

Врачи утверждает, что именно после 40 лет люди начинают впервые замечать снижение интеллектуальных функций, особенно памяти - внезапно забываются имена, "вылетают из головы" слова и т.д. Однако этот процесс можно затормозить. Как именно, рассказывают неврологи из Санкт-Петербурга.

Новые впечатления и социальные связи

"Чем больше перемен в жизни человека, чем активнее его деятельность — физическая, интеллектуальная, творческая, тем меньше шансов для развития атрофических, дегенеративных процессов в мозге. Даже несмотря на то, что появление многих из них обусловлено генетикой. Важны любые тренировки для мозга — разгадывайте кроссворды (их положительное влияние на мозг уже доказано), ходите в театр, старайтесь считать в уме, а не в телефоне, научитесь играть в шахматы — очень развивает, занимайтесь творчеством", - рассказывает Владимир Дутов, главный врач районного Психоневрологического диспансера №1 в интервью "Доктор Питер".
Также врач советует больше путешествовать, давать себе "эмоциональную нагрузку". Особенно полезен активный отдых. Если вы всегда мечтали освоить новый вид спорта, или отправится в экзотическую страну, после 40 это сделать самое время.
Кроме того, важно сохранять и поддерживать социальные связи, больше общаться, дольше работать. Чувство собственной "полезности" - это то, что заставляет наш мозг работать в полную силу.

Физические нагрузки

"Здоровье мозга во многом зависит от здоровья всего тела. Поэтому физические нагрузки важны не только для мышц рук и ног, но и для активизации работы мозга. В среднем у человека должно быть минимум 150 минут аэробной нагрузки в неделю, не менее 80 минут в неделю силовых упражнений, а также дважды в неделю по 20 минут упражнений для поддержки гибкости", - говорит Михаил Дидур, директор НИИ мозга человека им. Бехтеревой, главный внештатный специалист Петербурга по спортивной медицине.
Кроме того, врач рекомендует уделять время так называемой психогигиене - уметь расслабляться и снимать стресс. Подойдет медитация, аутотренинг.

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Неврологи рассказали, как не допустить снижения интеллекта после 40