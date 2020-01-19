Нарколог Владимир Нужный рассказывает, как отличить алкоголика от простого любителя выпить
Алкоголизм имеет несколько стадий, и порой близким трудно понять, что что человек находится в опасности. Врач-нарколог, доктор медицинских наук, профессор Владимир Нужный рассказывает о тонкой грани между алкоголиком и простым любителем пропустить стаканчик.
«Грань между выпивохой и пациентом с алкоголизмом зачастую неразличима. Потому что весельчак, который крепко и регулярно выпивает, — это кандидат в алкоголики, — рассказывает врач-нарколог Владимир Нужный в интервью АиФ. — Если человек резко оживляется при виде спиртного, а прием алкоголя делает его обаятельным, общительным, дружелюбным и раскрепощенным, для специалиста это всегда тревожный сигнал, который говорит о зарождающейся зависимости от спиртного. Постепенно и незаметно для себя человек перестает испытывать удовольствие без этих веществ. А позднее даже для того, чтобы чувствовать себя хотя бы сносно, человеку нужно выпить».
Признаки, которые должны настораживать
В одиночествеАлкоголь часто выполняет "социальную функцию" - поэтому мы выпиваем на праздниках, в большой компании. Если для того, чтобы выпить, человеку не нужен повод или другие люди - это признак начинающегося алкоголизма.
Нет самоконтроля"Я знаю свою меру" - говорит человек, а потом напивается до такого состояния, что не в состоянии идти на работу.
Провалы в памятиРетроградная амнезия - уже явный симптом алкоголизма. Если человек не помнит ничего из того, что происходило, когда он был в состоянии опьянения, это говорит о том, что под воздействием спиртного клетки мозга начинают разрушаться.
Потеря интереса к жизниГлавное, что интересует человека - алкоголь и все, что с ним связано. Работа, хобби, друзья, которые не разделяют его тягу - отходят на второй план.
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