Станьте устойчивыми к стрессу с этими 5 продуктами
Люди в стрессе часто тянутся к нездоровым закускам - шоколад, снэки и выпечка. Плохой выбор! В стрессовые времена ваше тело нуждается в необходимых питательных веществах для правильной работы. Так что положитесь на эти 5 антистрессовых продукта.
1. ОвсянкаОвсяные хлопья содержат много витаминов В1 и В3, которые поддерживают энергетический обмен и нервную систему.
Кроме того, аминокислота триптофан вызывает образование серотонина, также известного как гормон счастья. Совет: готовьте кашу с орехами и фруктами перед напряженным днем.
2. ОрехиУ каждого должны быть орехи в карманах или в ящике стола, потому что они - пища для мозга. Будь то арахис или грецкие орехи, макадамия или миндаль - все типы содержат витамины группы B, а также калий и железо, которые поддерживают память.
"Они обеспечивают организм большой порцией магния, который держит стресс в узде. Он подавляет передачу нервного возбуждения, вызывающие стресс, и успокаивает нервную систему", - пишет издание Fit For Fan.
3. БананыВы часто перекусываете бананом? Правильно. Он не только насыщает, но и приносит пользу вашим нервам. В этом помогают витамины группы В, магний и калий.
Калий, например, важен для передачи мышечных и нервных раздражителей, а также регуляции кровяного давления.
4. Темный шоколадШоколад помогает от стресса? Да, но только его темная, слегка горьковатая версия с высоким содержанием какао. Триптофан, содержащийся в какао, стимулирует образование серотонина. Темный шоколад также содержит антиоксиданты, которые помогают снизить уровень гормонов стресса.
5. ЛососьРыба с высоким содержанием жира, такая как лосось, богата ценным белком и омега-3 жирными кислотами. Последние оказывают успокаивающее действие за счет снижения уровня гормонов адреналина, который выделяется при стрессе.
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