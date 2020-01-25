Куриные ножки полезны при повышенном давлении

В результате авторы проекта заключили, что у людей «включение в рацион куриного супа, приготовленного из мяса куриных ножек, эффективно для снижения кровяного давления».

Высокое кровяное давление создает повышенную нагрузку на артерии, которые отвечают за доставку крови от сердца к остальным органам внутри тела. Когда артериальное давление повышается и постоянно остается на высоком уровне, резко возрастает вероятность опасных для жизни приступов – инфаркта и инсульта. Помимо этого, повышаются риски почечной недостаточности, сердечной недостаточности и сосудистой деменции.Рацион человека может быть очень важен для снижения показаний артериального давления и его поддержания на нормальном уровне. Исследование, проведенное научными специалистами из Японии, показывает: белок, содержащийся в куриных ножках, расщепляются желудком на более мелкие белковые компоненты, которые понижают кровяное давление. Ученые констатируют, что эти мелкие белки действуют подобно ингибиторам АПФ - лекарствам, назначаемым при терапии гипертонии.В частности, гипотензивное действие белка в куриных ножках подтвердилось в опытах на крысах. Такой белок вызывал снижение кровяного давления у крыс-гипертоников, которое постепенно исчезало после 24-часового периода.В то же время они отмечают, что куриные ножки все же не способны заменить собой прием препаратов от кровяного давления, если те уже прописаны врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для снижения давления необходимо употреблять продукты с квертецином