Почему растет вес: 6 типов продуктов, особенно сильно повышающих риск располнеть
Согласно новому исследованию ученых из Университета Джорджа Вашингтона, некоторые виды пищи более тесно связаны с риском набрать лишний вес, чем другие. Среди самых опасных провокаторов полноты - картофельные чипсы, сахаросодержащие напитки, красное мясо и другие продукты, сообщает журнал Health.
Картофельные чипсы. Отчасти проблемы с приобретенными в магазине чипсами связаны с определенным типом используемого масла. Для жарки чипсов используются масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот - подсолнечное, сафлоровое и кукурузное. Эти масла ассоциируются с развитием воспалительных процессов в организме, способствующих в том числе ожирению.
Кроме того, картофель является крахмалистым продуктом. Приготовление таких продуктов с использованием очень высоких температур вызывает образование акриламида , химического вещества, связанного со старением и повышенным риском развития рака .
Сахаросодержащие напитки. Питье искусственно подслащенных напитков заставляет людей полнеть в том числе потому, что содержащиеся в них подсластители стимулируют мозговой центр удовольствия, не удовлетворяя его, что вызывает повышенное желание сладкого.
Сладости и десерты. Нереально прожить свою жизни, избегая сладостей вообще. Но большинство людей все же ест их намного больше, чем нужно. По данным Американской кардиологической ассоциации, женщины должны потреблять не более шести чайных ложек добавленного сахара в день, а мужчин - не более девяти. Превышение этого количества способствует развитию метаболических нарушений, ведущих к полноте.
Продукты из рафинированного зерна. Изделия из белой муки заставляют расти сахар в крови, перегружают поджелудочную железу. Они практически не содержат пищевых волокон, и в результате организм очень быстро усваивает калории и начинает требовать еще. По данным Диетологической ассоциации США, у любителей белого хлеба талия шире, а вес – больше.
Красное мясо. Израильскими учеными из Университета Хайфы было обнаружено, что большое количество красного мяса в рационе человека способствует развитию стеатоза (ожирения) печени, Для поддержания нормального веса необходимо употреблять не более 500 граммов красного мяса. Нужно стараться чаще предпочитать красному мясу органическую птицу и бобовые.
Переработанное мясо. Изделия из переработанного мяса содержат вещества, используемые для улучшения вкуса или их консервации. Эти вещества могут негативно влиять на метаболические процессы, поскольку их усвоение не предусмотрено природными механизмами пищеварения. Кроме того, эти ингредиенты могут привести к образованию потенциально канцерогенных соединений в организме.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины могут скрываться за спонтанным похудением.
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