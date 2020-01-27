Перерывы в тренировках помогают нарастить мышечную массу
Пропустили тренировку и чувствуете вину? Не спешите корить себя, перерывы в спортивных занятиях помогает нарастить мышечную массу.
Перерывы в тренировках не означают отбрасывание назад в прогрессе. Напротив: дни отдыха способствуют росту мышц.
«Слишком много спорта в сочетании с недостаточным количеством фаз регенерации приводит к перетренированности и снижению производительности», - говорит профессор Куно Готтенротт. - Другие симптомы включают постоянную усталость, вялость, повышенную или низкую частоту сердечных сокращений".
Фактически, мышцы растут во время отдыха, а не во время активных тренировок. В дни без нагрузок они восстанавливаются, становятся больше и сильнее.
Перерывы важны и для того, чтобы мышцы, сухожилия и связки расслабились, обрели новую силу.
Мышцы растут во время тренировочных перерывовПерерывы обязательны, для улучшения показателей и тренировочного прогресса.
- Быстрая силовая тренировка: неподготовленный - 96 часов, тренированный - 72 часа.
- Тренировка максимальной силы - неподготовленный - 72 часа, тренированный - 36 часов.
- Тренировка на выносливость - неподготовленный - 48 часов, тренированный - 24 часа.
Не обязательно полностью обходиться без спорта во время регенерации. Силовые атлеты используют йогу или стрейчинг, чтобы расслабиться, стать гибкими.
Популярны и сплит-планы: тело разделено на разные группы мышц, тренируйте ноги в один день, руки и грудь - на следующий.
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