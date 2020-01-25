Сколько калорий вы сжигаете во сне?
Хороший сон не только дает энергию на следующий день, но также является решающим фактором, если вы хотите похудеть.
Хороший сон - самая важная вещь при похуденииСпокойный сон особенно важен при наращивании мышечной массы, потому что ткани восстанавливаются именно ночью. Полноценный сон также предотвращает переедание, что облегчает достижение дефицита калорий.
Еще одно преимущество: вы сжигаете калории во сне, не делая ничего вообще. Это звучит очень заманчиво, не так ли?
Конечно, потребление калорий во время сна варьируется от человека к человеку в зависимости от индивидуального обмена веществ. Тем не менее, даже женщины, у которых не так много мышечной массы, тратят во сне в среднем 54 калории в час.
Чем больше мышц вы набираете, тренируясь с применением отягощений, тем больше калорий вы сжигаете в режиме сна. Когда вы спите семь-восемь часов, это также помогает нарастить мышцы.
Хороший сон способствует гормональному балансуВ дополнение к питанию и тренировкам, хороший сон является чрезвычайно важным компонентом для эффективной регенерации мышц и наращивания силы. Недостаток сна, с другой стороны, снижает уровень гормона роста тестостерона и повышает уровень гормона стресса кортизола. Это мешает восстанавливаться после тренировок и худеть.
Кроме того, слишком мало сна может нарушить выработку гормонов грелина и лептина. Гормон сытости лептин, который накапливается в жировой ткани и заставляет вас чувствовать себя сытым, почти не высвобождается, если вы недосыпали. Поэтому вы будете чувствовать себя постоянно голодными.
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