Обезболивающие, отдых, упражнения? Это помогает при боли в плече

"Это означает - избегайте действий, которые вызывают жалобы", - объясняет немецкий "Институт качества и эффективности здравоохранения" (IQWIG).

Скажите "нет" работе и полному спокойствию

Не принимайте таблетки долго

"Врач может их назначить при болях в плече, если есть другие симптомы: рука больше двигается, плечевой сустав нестабилен (опухает, становится теплым или красным). Это относится к ощущениям онемения, паралича, острой боли", - пишет издание Fit For Fan.