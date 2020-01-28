Обезболивающие, отдых, упражнения? Это помогает при боли в плече
Теннисисты, баскетболисты, художники, электрики: ряд спортсменов и профессиональных групп страдают от болей в плечах. Они не редки т у обычных людей, без "профессиональных издержек". Что делать? При болях в плечах важно соблюдать несколько правил, и не увлекаться обезболивающими.
"Это означает - избегайте действий, которые вызывают жалобы", - объясняет немецкий "Институт качества и эффективности здравоохранения" (IQWIG).
Скажите "нет" работе и полному спокойствиюКлассические триггеры боли в плече включают работу руками над головой (вы решили сразу помыть все люстры в доме), подъем тяжестей, переноску тяжелого груза, некоторые виды спорта - теннис или баскетбол.
При острой или ноящей боли в плече, воздержитесь от работы, которая ее вызвала. Абсолютное спокойствие не самая хорошая вещь: оно ослабляет мышцы, делает плечо жестким, негибким.
Болезненный сустав следует двигать дальше, с помощью мягких круговых и маятниковых упражнений два-три раза в день, до двух минут.
Не принимайте таблетки долгоОбезболивающие средства помогают облегчить боль. Они есть в форме таблеток, с активными ингредиентами, направленными на обезболивание (популярный - ибупрофен), либо в виде мази или геля с диклофенаком. Предупреждение: пострадавшие не должны принимать таблетки слишком долго.
"Врач может их назначить при болях в плече, если есть другие симптомы: рука больше двигается, плечевой сустав нестабилен (опухает, становится теплым или красным). Это относится к ощущениям онемения, паралича, острой боли", - пишет издание Fit For Fan.
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