Миссия выполнила: как обуздать тягу к вредной еде?
Те, кто постоянно питается здоровой пищей, и страдает от перманентного голода, лишают организм важных питательных веществ - именно они помогают чувствовать сытость и психологическую удовлетворенность едой. Если вы сидите на диете, избегая углеводов, и периодически компенсируете шоколадкой или пончиком - это приведет к перееданию, в худшем случае - болезням.
УглеводыЭто важный питательный макроэлемент, без него тело станет вялым, а настроение - депрессивным. ЗОЖикам нравится обходиться без углеводов, они думают, что они и делают людей толстыми.
«Они не эквивалентны. Простые сахара, белый хлеб или пшеничная лапша, быстрого приготовления недолговечны для пищеварительной системы. Это связано с тем, что глюкоза быстро метаболизируется. Мы используем ее энергию для физических нагрузок, даже для дыхания», - объясняет диетолог Коллин Высоцки-Вудс.
Сложные углеводы усваиваются медленнее, что заставляет чувствовать сытость дольше.
Ешьте ежедневно: фрукты, овощи, цельные зерна, коричневый рис, макароны из твердых сортов пшеницы, овес.
БелкиОни играют значительную роль в обеспечении организма веществами, насыщающими на длительное время.
«Для усвоения белков пищеварительной системе требуется больше времени, чем для углеводов. Вот почему мы чувствуем сытость долго после их употребления», - объясняет Высоцкий-Вудс.
Жиры
«Здоровые жиры заставляют голод уйти. Восемь-двенадцать часов - столько переваривается жир», - продолжает диетолог.
Итог: не исключайте питательные вещества из рациона (как часть диеты), а выбирайте здоровые варианты, дарящие сытость и комфорт на несколько часов.
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