Миссия выполнила: как обуздать тягу к вредной еде?

Углеводы

«Они не эквивалентны. Простые сахара, белый хлеб или пшеничная лапша, быстрого приготовления недолговечны для пищеварительной системы. Это связано с тем, что глюкоза быстро метаболизируется. Мы используем ее энергию для физических нагрузок, даже для дыхания», - объясняет диетолог Коллин Высоцки-Вудс.

Белки

«Для усвоения белков пищеварительной системе требуется больше времени, чем для углеводов. Вот почему мы чувствуем сытость долго после их употребления», - объясняет Высоцкий-Вудс.

Жиры

«Здоровые жиры заставляют голод уйти. Восемь-двенадцать часов - столько переваривается жир», - продолжает диетолог.