3 вредных мифа об углеводах

3 вредных мифа об углеводах

Сложно найти питательное вещество, которое подвергается большей критике, чем углеводы. Но так ли страшен "черт"?  Простые углеводы - это вредно? От макарон толстеют? Вокруг углеводов много мифов, которые не соответствуют действительности, или правдивы лишь наполовину.

Помимо жиров и белков, углеводы являются макроэлементами и, как поставщик энергии, составляют большую часть нашего рациона.

1. Миф: простые углеводы вредны

Когда дело доходит до простых углеводов, вы, вероятно, в первую очередь будете думать о белом сахаре, шоколаде или выпечке. Простой сахар с низким содержанием питательных веществ, быстро переваривается, вызывает резкий рост уровня инсулина и привыкание. Но: простой сахар (моносахариды) также содержится во фруктах в форме фруктозы.

Любой, кто считает, что фрукты вредны, и поэтому больше их не ест, рискует потреблять слишком мало микроэлементов (витаминов, минералов, антиоксидантов) и клетчатки. Кроме того, тягу к сладостям может быть удовлетворена несколькими фруктами в день.
Итог: простые углеводы во фруктах - это не вредно.

2. Миф: от макарон толстеют

По сравнению с другими источниками углеводов, макароны оказывают положительное влияние на потерю веса. Однако важно использовать макароны из твердых сортов пшеницы.
Преимущества очевидны:
  • Они состоят из нескольких сахаров, переваривание которых занимает много времени.
  • Уровень сахара в крови остается постоянным.
  • Сытость длится дольше.
Блюда из пасты становятся ловушкой для калорий, только в том случае, если размер порции недооценен, или если используются жирные соусы или сыр.

3. Миф: углеводы на ужин есть нельзя

"Организм не замечает, будет ли съедена пища в 5 или 8 часов вечера. Модели питания, которые предполагают ограничение питания в вечерние часы, работают из-за относительно продолжительного ночного перерыва, когда организм не может использовать углеводы в качестве быстрого источника энергии. Вместо этого он должен использовать жировое депо", - пишет издание Focus.

Но всегда в первую очередь, важно ориентироваться на общую калорийность дневного рациона, а не на время потребления продуктов.

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3 вредных мифа об углеводах