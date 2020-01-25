3 вредных мифа об углеводах
Сложно найти питательное вещество, которое подвергается большей критике, чем углеводы. Но так ли страшен "черт"? Простые углеводы - это вредно? От макарон толстеют? Вокруг углеводов много мифов, которые не соответствуют действительности, или правдивы лишь наполовину.
Помимо жиров и белков, углеводы являются макроэлементами и, как поставщик энергии, составляют большую часть нашего рациона.
1. Миф: простые углеводы вредныКогда дело доходит до простых углеводов, вы, вероятно, в первую очередь будете думать о белом сахаре, шоколаде или выпечке. Простой сахар с низким содержанием питательных веществ, быстро переваривается, вызывает резкий рост уровня инсулина и привыкание. Но: простой сахар (моносахариды) также содержится во фруктах в форме фруктозы.
Любой, кто считает, что фрукты вредны, и поэтому больше их не ест, рискует потреблять слишком мало микроэлементов (витаминов, минералов, антиоксидантов) и клетчатки. Кроме того, тягу к сладостям может быть удовлетворена несколькими фруктами в день.
Итог: простые углеводы во фруктах - это не вредно.
2. Миф: от макарон толстеютПо сравнению с другими источниками углеводов, макароны оказывают положительное влияние на потерю веса. Однако важно использовать макароны из твердых сортов пшеницы.
Преимущества очевидны:
- Они состоят из нескольких сахаров, переваривание которых занимает много времени.
- Уровень сахара в крови остается постоянным.
- Сытость длится дольше.
3. Миф: углеводы на ужин есть нельзя
"Организм не замечает, будет ли съедена пища в 5 или 8 часов вечера. Модели питания, которые предполагают ограничение питания в вечерние часы, работают из-за относительно продолжительного ночного перерыва, когда организм не может использовать углеводы в качестве быстрого источника энергии. Вместо этого он должен использовать жировое депо", - пишет издание Focus.
Но всегда в первую очередь, важно ориентироваться на общую калорийность дневного рациона, а не на время потребления продуктов.
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