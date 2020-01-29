Почему подпорченный лук может оказаться смертельно опасным
Подпорченный лук категорически нельзя употреблять пищу, утверждают американские врачи. Даже небольших отметин гниения достаточно, чтобы запустить процесс развития рака.
Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, информируетThe Times Hub. Подгнившие участки на овоще - это знак присутствия афлатоксина, который при определенных условиях осаждается на травянистом растении. Вещество проявляет себя в виде черных отметин на наружном покрытии луковицы или под ней.
Существует несколько причин, которые увеличивают риск отложения афлатоксина, -высокая влажность, неправильная температура хранения, плохая упаковка, воздействие насекомых, контакт с загрязненной водой.
Проникновение афлатоксина в организм увеличивает вероятность развития смертельно опасного заболевания - рака печени, предупреждают исследователи.
«Токсическое вещество оказывает свое влияние и на другие органы. Наиболее уязвимы перед его действием клетки. В серьезных случаях отравление афлатоксином может привести к смерти», - предупредили медики.
Они подчеркивают, что лук нужно использовать только в хорошем состоянии, без обрезания подпорченных частей. Качественный продукт содержит большое количество витамина С, антиоксидантов, аминокислот, борющихся с патогенными бактериями, вирусами.
«Компоненты лука разжижают кровь, снижают уровень вредного холестерина, устраняют зубной налет, уменьшают риск атеросклероза, инсульта, инфаркта. Его полезно употреблять для профилактики заболеваний органов дыхания, включая туберкулез, бронхит, трахеит, пневмонию», - рассказали ученые о достоинствах овоща.
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