Почему подпорченный лук может оказаться смертельно опасным

«Токсическое вещество оказывает свое влияние и на другие органы. Наиболее уязвимы перед его действием клетки. В серьезных случаях отравление афлатоксином может привести к смерти», - предупредили медики.

«Компоненты лука разжижают кровь, снижают уровень вредного холестерина, устраняют зубной налет, уменьшают риск атеросклероза, инсульта, инфаркта. Его полезно употреблять для профилактики заболеваний органов дыхания, включая туберкулез, бронхит, трахеит, пневмонию», - рассказали ученые о достоинствах овоща.