Креатин заставляет мышцы расти без побочных эффектов
Вещество, помогающее нарастить мышцы и повышающее физическую работоспособность? Большинство людей сразу думают о запрещенном допинге. Это не про креатин. Он есть в каждом из нас и, несмотря на возможности, не имеет побочных эффектов для здоровья.
Креатин - углеродно-азотное соединение, образующиеся в печени, поджелудочной железе, почках. Он встречается исключительно в скелетных мышцах, хранится в виде креатинфосфата. В организме взрослого человека содержится 80-130 граммов этого вещества.
С пищей мы получаем креатин из мяса и рыбы. Пищевые добавки основаны на моногидрате креатина - наиболее изученная форма.
Как это работает?В сочетании с физическими упражнениями он может повысить мышечную силу и физическую работоспособность. В спорте это увеличивает эффект силовых тренировок, что приводит к ускорению наращивания мышц и увеличению максимальной силы. Тренер Юрген Гиссинг говорит:
«Креатин усиливает положительный эффект от тренировок. Без тренировок эффекты полностью испаряются».
Антивозрастное оружие?Медленное, но позднее ускоряющееся естественное разрушение мышц начинается в 35 лет. Потеря мышечной силы и массы считается важным фактором слабости в пожилом возрасте. Риск остеопороза возрастает, ежедневные движения становятся проблемой. Поэтому людям в зрелом возрасте настоятельно рекомендуется поддерживать и наращивать мышцы. Креатин помогает сделать это.
Каковы риски?Текущие исследования в США показывают, что краткосрочный и долгосрочный прием добавок у взрослых безопасен и хорошо переносится. Желудочно-кишечные проблемы могут возникнуть если рекомендованная дозировка не соблюдается (более 20 г в день).
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