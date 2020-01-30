Как можно быстро и эффективно избавиться от джетлага
Джетлаг может испортить отпуск и деловые встречи, но существуют простые эффективные способы борьбы с этим явлением. Воспользуйтесь таблетками с мелатонином, садитесь у окна и носите солнечные очки.
Многие люди, отправляющиеся отдыхать в жаркие края, сталкиваются с джетлагом или синдромом смены часовых поясов. Это явление довольно распространенное, оно связано с тем, что организм привыкает спать и просыпаться по одному графику, а когда мы из утра оказываемся в ночи или наоборот, тело просто не может быстро себя «сломать». Для изменения привычного графика требуются дни, из-за чего в результате джетлага люди не высыпаются и чувствует себя «разбитыми» на отдыхе и деловых встречах.
Существуют простые способы, помогающие быстро расправиться с синдромом, и их эффективность доказана научно. К примеру, можно использовать солнцезащитные очки, создающие мозгу иллюзию сумерек. Носите их даже в том случае, если на небе нет солнца, а день пасмурный. Если по обычному графику у вас утро, но на месте прилёта вторая половина дня, это должно помочь.
Если в силу каких-то причин вам нужно совершать регулярные перемещения в разные часовые пояса, то во время полетов откажитесь от употребления алкогольных напитков и пейте больше воды. Джетлаг, вызывающий сонливость, способен помещать проведению деловой встречи, так что в офисе садитесь поближе к окну, чтобы солнечный свет вас бодрил и мешал отключаться. А вот если вы не можете заснуть, то попробуйте таблетки с мелатонином, которые вызывают сонливость. Однако не стоит переоценивать их эффективность. Наблюдения показывают, что эффект этих препаратов не слишком выражен. В этом случае лучше опираться на личный опыт, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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