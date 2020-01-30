7 антигистаминных продуктов против воспалений
Гистамин - соединение иммунной системы, которое выделяется в ответ на патогены. Но иногда процесс нарушается, его выделяется слишком много, или он реагирует на собственные клетки организма, что приводит к хроническому воспалению. Эти 7 продуктов обладают антигистаминным эффектом, то есть снижают воспалительные реакции.
1. ЯблокиБогатые гистамин-понижающим кверцетином, они помогают остановить развитие аллергии, приводящей к воспалению в организме.
2. Тимьян
"Было показано, что эта трава ингибирует анафилаксию, гистаминовую реакцию в организме, и проявляет противовоспалительные и антибактериальные свойства", - пишет издание Food For Better Helth.
3. ЛукБыло доказано, что лук невероятно питательный и важный пребиотик, он высвобождает и стабилизирует клетки, выделяющие гистамин, снижает его уровень в плазме крови.
4. ПетрушкаПопулярная "зелень" восстанавливает повреждения слизистой оболочки желудка, обладает противовоспалительным действием, может регенерировать повреждения печени.
5. БрокколиХороший источник витамина С и легкий антигистаминный овощ. Он подходит для лечения симптомов аллергии. Это настоящий суперпродукт, особенно богатый источник флавоноида кемпферола, поэтому он обладает таким сильным противовоспалительным действием.
6. ПерсикиДоказано, что этот сладкий, сочный фрукт ингибирует клетки, вызванные аллергическим воспалением. Остановка ответа гистамина является первой линией защиты в прекращении воспаления в организме.
7. КуркумаМощная пряность, подавляющая гистаминовую реакцию. Она известна как противовоспалительная и противоопухолевая чудо-пряность.
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