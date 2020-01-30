Ученые: фрукты и рыба снижают риск колоректального рака
Средиземноморская диета издавна считается здоровой, полезной и питательной - помогает оставаться в форме, предотвращает болезни сердца. Она включает в себя все основные питательные вещества, необходимые для организма ежедневно: фрукты, овощи, цельные зерна, птицу, яйца, орехи, оливковое масло. Ученые выяснили, что этот тип питания, особенно такие его продукты как рыба и фрукты, снижают риск колоректального рака.
Исследование представили на XIX Всемирном конгрессе ESMO по раку желудочно-кишечного тракта. Авторы рекомендуют людям включать в рацион фрукты и рыбу. Это, плюс запрет на безалкогольные напитки, снизили риск предраковых колоректальных поражений у участников на 30% по сравнению с теми, кто не употреблял эти компоненты средиземноморской диеты.
Результаты исследования средиземноморской диетыВыяснилось, что участники с предпосылками к колоректальному раку, включали меньше компонентов диеты по сравнению с пациентами с здоровыми колоноскопиями. Употребление рациона, свойственному средеземноморью, уменьшило риск развития злокачественных новообразований в два раза.
Риск прогрессирующих полипов снизился с увеличением количества рыбы, фруктов и овощей в рационе. Автор эксперимента сказал, что среди людей, отказавшихся от сладких безалкогольных напитков, и увеличивавших потребление рыбы, морепродуктов и фруктов, снижения риска составила почти 86 процентов.
Питание с низким содержанием клетчатки - красное мясо, алкоголь, высококалорийные продукты, стимулирует кишечные полипы, которые могут превратиться в колоректальный рак. Образования, становящиеся злокачественными, зависят от ряда факторов, таких как структура, размер и местоположение.
Медикфорум писал о системе питания Жизель Бндхен.
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