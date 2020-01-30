4 утренних напитка, помогающих ускорить обмен веществ и сжечь жир на животе

«Эти утренние напитки низкокалорийны, но содержат много питательных веществ. Поэтому, если вы хотите иметь стройное тело, вам следует попробовать их. Напитки помогают не только потерять вес, но и укрепить здоровье», - приводится в издании экспертное мнение.

Он наполнен минералами и антиоксидантами и способствует сжиганию жира, активизируя пищеварение. Добавьте 2-3 столовые ложки геля алоэ вера на стакан воды, затем столовую ложку свежевыжатого лимонного сока и немного меда, чтобы улучшить вкус.Имбирь и лимон еще в древности использовались как домашние средства похудения, а также применялись в лечении целого ряда проблем со здоровьем, включая тошноту и боль. Эти продукты содержат большое количество антиоксидантов и других полезных соединений, которые помогают уменьшить жировые отложения и придают дополнительный импульс здоровью. Для приготовления напитка нужно выдавить сок половины лимона в имбирный чай.Кислота, содержащаяся в яблочном уксусе, активизирует сжигание жир в области живота в процессе метаболизма. Исследование показало, что мужчины с лишним весом, потреблявшие по одной столовой ложке яблочного уксуса каждый день, потеряли 1,4 см в талии за счет уменьшения жира. Желающим стать стройнее рекомендуется пить имбирный чай с добавлением яблочного уксуса (две чайные ложки на чашку чая, можно добавить немного меда).Это прекрасный образец здоровых утренних напитков. Эпигаллокатехин галлат (EGCG), основной антиоксидант зеленого чая, может стимулировать обмен веществ и поддерживать потерю веса – в том числе за счет сжигания жира на животе и талии.Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших продуктах , которые действуют как жиросжигатели.