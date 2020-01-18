Потеря веса: 10 ингредиентов, которые помогут быть в лучшей форме

«Потеря веса - это процесс, который не происходит в одночасье. Помимо силы воли и решимости похудеть нужен правильный план питания и тренировок. Изменения в образе жизни, такие как отказ от курения и употребления алкоголя, а также другие здоровые привычки также играют важную роль», - констатируют специалисты.

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