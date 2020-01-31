Батат и брокколи помогут при запорах

Брокколи

Если вы регулярно страдаете от запоров, чаще употребляйте бататы и брокколи. Это лучшие продукты питания, которые быстро нормализуют работу кишечника.

Бататы. Богатый источник волокон и витамина А. Включите сладкий картофель в ежедневный рацион. Даже проходящие через химиотерапию пациенты могут с помощью бататов бороться с возникающими у них запорами.

Овсяные злаки. Ещё один прекрасный источник волокон. Также овес уменьшает уровень плохого холестерина. В овсяную кашу для придания ей более интересного вкуса можно добавить орехов и ягод.

Шпинат. Обеспечивает питательными веществами весь организм. Также облегчает движения в кишечнике. Очень полезный зелёный листовой овощ.

Яблоки. Одно яблоко в день удерживает врачей на расстоянии, как говорит старинная английская пословица. И это правда, поскольку в яблоках содержится пектин - специальное волокно, поддерживающее здоровые движения в кишечнике.

Брокколи. Ещё один зелёный листовой овощ, насыщенный волокнами, витаминами C и K. Его рекомендуется употреблять ежедневно для нормализации работы кишечника, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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