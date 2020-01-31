Употребление листового салата улучшает здоровье сердца и сосудов в постменопаузе - исследование
Ученые из Университета штата Аризона продемонстрировали в исследовании, что употребление листовых зеленых салатов может потенциально снизить риск болезней сердца и сосудов в постменопаузе.
Выводы опубликованы в журнале Nutrition Research.
Дело в эстрогенеЖенщины в постменопаузе имеют высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний - больше, чем мужчины того же возраста или женщины в пременопаузе. Потеря эстрогена, которая способствует расширению сосудов через оксид азота - потенциальная причина. Ранние работы поддерживали использование пищевых добавок с нитратами, однако все они ориентированы на здоровых спортсменов.
Результаты исследованияУченые использовали контролируемое перекрестное исследование, чтобы определить, может ли употребление листового зеленого салата с высоким содержанием нитратов улучшить биомаркеры для болезней сердца в постменопаузе. Десять женщин приняли участие в эксперименте: одним предложили 10 дней употреблять листовой зеленый салат, другие входили в группу плацебо.
- Полученные данные показали, что концентрация нитрита в плазме натощак увеличилась после завершения эксперимента, а состояние сосудов улучшилось.
- Влияния на периферическое или производное артериальное давление в аорте отмечено не было.
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