Употребление листового салата улучшает здоровье сердца и сосудов в постменопаузе - исследование

Употребление листового салата улучшает здоровье сердца и сосудов в постменопаузе - исследование

Ученые из Университета штата Аризона продемонстрировали в исследовании, что употребление листовых зеленых салатов может потенциально снизить риск болезней сердца и сосудов в постменопаузе. 

Выводы опубликованы в журнале Nutrition Research.

Дело в эстрогене

Женщины в постменопаузе имеют высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний - больше, чем мужчины того же возраста или женщины в пременопаузе. Потеря эстрогена, которая способствует расширению сосудов через оксид азота - потенциальная причина. Ранние работы поддерживали использование пищевых добавок с нитратами, однако все они ориентированы на здоровых спортсменов.

Результаты исследования

Ученые использовали контролируемое перекрестное исследование, чтобы определить, может ли употребление листового зеленого салата с высоким содержанием нитратов улучшить биомаркеры для болезней сердца в постменопаузе. Десять женщин приняли участие в эксперименте: одним предложили 10 дней употреблять листовой зеленый салат, другие входили в группу плацебо. 
  • Полученные данные показали, что концентрация нитрита в плазме натощак увеличилась после завершения эксперимента, а состояние сосудов улучшилось.
  • Влияния на периферическое или производное артериальное давление в аорте отмечено не было.
Вывод: потребление богатых нитратами листовых зеленых салатов может значительно  улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы  у женщин в менопаузе.

Медикфорум писал о 7 средствах против гипотонии.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Медики не всегда умеют правильно мыть руки


"Часто болеющие дети" (ЧБД): как прекратить бесконечные простуды у ребенка?