Установлена связь между уровнем витамина D и метаболическим синдром у женщин в менопаузе
Метаболический синдром описывается как группа состояний, таких как ожирение, высокий уровень сахара в крови и высокое кровяное давление, которые могут увеличить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет 2 типа и инсульт. Это состояние стало главной проблемой от 30% до 60% женщин в постменопаузе. Ученые выяснили, что дефицит витамина D и эстрогена играет «синергетическую роль» в метаболическом синдроме.
Исследование было опубликовано в журнале Menopause.
С возрастом женщины факторы риска, которые приводят к метаболическому синдрому, значительно возрастают. Исследователи связывают эту тенденцию с потерей эстрогена в постменопаузе. С другой стороны, дефицит витамина D был связан с несколькими маркерами метаболического синдрома. По мнению исследователей, прием витамина D может снизить риск метаболического синдрома в течение 20 лет наблюдения.
ИсследованиеИсследователи набрали 616 женщин в постменопаузе в возрасте от 49 до 86 лет, которые не принимали никаких добавок эстрогена и витамина D в начале сбора данных. В конце испытания исследователи измерили уровень эстрадиола в крови, который считается самым сильным из эстрогенных гормонов в организме, и витамина D. Они также измерили факторы риска метаболического синдрома.
РезультатыИз результатов анализа ученые пришли к выводу, что определенно существует «положительная корреляция» между витамином D и эстрадиолом. Это означает, что женщины с низким уровнем эстрадиола также имели низкий уровень витамина D, а женщины с более высоким уровнем витамина D также имели более высокий уровень эстрадиола.
Исследователи также отметили, что более высокий уровень витамина D был связан с благоприятными профилями липидов, уровнями глюкозы и артериальным давлением. С другой стороны, эстрадиол был отрицательно связан с триглицеридами, холестерином и кровяным давлением.
Таким образом, их результаты подтверждают синергетическую роль дефицита витамина D и эстрадиола в развитии метаболического синдрома.
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