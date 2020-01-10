Названы лучшие продукты для борьбы с вредным висцеральным жиром на животе

«Факты свидетельствуют о том, что увеличение потребления здоровой пищи может принести огромную пользу для сжигания жира», - приводится в статье экспертное мнение.

Висцеральный жир - это форма жировой ткани в области живота, которая лежит глубоко под поверхностью, накапливаясь вблизи жизненно важных органов, таких как кишечник и печень. Наличие такого жира способствует развитию резистентности к инсулину (и диабета 2 типа), болезней сердца, некоторых видов рака.В то же время, ведя здоровый образ жизни, можно уменьшить вредный висцеральный жир на животе.В частности, для борьбы с висцеральным ожирением необходимо употреблять продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки. Этот тип клетчатки, которая впитывает воду и образует гель, уменьшает количество калорий, которые организм поглощает из пищи. Обсервационное исследование с участием более 1100 человек показало: каждые дополнительные 10 граммов растворимых волокон снижали прирост жира на животе на 3,7 процента в течение пятилетнего периода.Продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки включают сушеные бобы, овес, овсяные отруби, рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, яблоки, клубнику, горох и картофель, напомнили специалисты.Что касается потребления белка, многочисленные обсервационные исследования показывают, что люди, которые едят больше белка, как правило, имеют меньше жира в брюшной полости, чем те, кто придерживается питания с низким содержанием белка. По словам ученых, высокое потребление белка увеличивает высвобождение гормона полноты PYY, который снижает аппетит и препятствует полноте.В виде источников белка они рекомендуют такие продукты, как постное мясо, птицу, рыбу, яйца, йогурты, семена и орехи, бобовые, соевые продукты (тофу).Отдельно за свою способность уменьшать количество висцерального жира в области живота была специалистами выделена жирная рыба, содержащая не только много белка, но и кислоты омега-3. В частности, в пищу полезно употреблять лосось, тунец, сардины, скумбрию и форель.Однако, помимо коррекции рациона, для оптимальной потери висцерального жира также важно включать в свой распорядок дня физические упражнения. Для борьбы с висцеральным жиром Harvard Health рекомендует регулярно заниматься физической активностью умеренной интенсивности не менее 30 минут в день, а некоторым людям и до 60 минут в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одна минута упражнения «планка» в день может сделать тело более подтянутым.