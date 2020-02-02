5 вещей, которые вы можете сделать в феврале для своего здоровья
За месяц можно сделать много, чтобы чувствовать себя лучше физические и эмоционально. Попробуйте начать в феврале с этих 5 вещей.
Врач4 февраля - "Всемирный день борьбы с раком". Вы думаете: это не про меня. Вовсе нет - эта тема касается всех. Когда вы в последний раз проходили диагностику? Запишитесь на прием к терапевту, гинекологу, гастроэнтерологу и т.д. в феврале.
Будьте благодарныБлагодарность повышает физическое и эмоциональное благополучие и не зависит от предмета - просто будьте благодарны чаще.
Каждое утро февраля записывайте три вещи, за которые благодарны: лучший друг, ежедневный утренний капучино или здоровье. Это помогает осознать маленькие, незаметные, но важные вещи в жизни.
Ходите в бассейнТо, что вы пообещали себе на новый год в феврале, еще свежо в памяти - самое время выработать новые привычки. Поэтому плавайте в бассейне раз в неделю перед работой или после. Если не хватает мотивации, поможет хорошая компания или уроки у тренера.
Прикоснитесь к культуре
"Музеи скучные, Netflix намного интереснее? Особенно зимой суббота и воскресенье выглядят как "дни сурка". Культура не должна быть скучной: поэтические вечера или театральные импровизации идеально подходят для отличного вечера с друзьями", - пишет издание Fit For Fan.
Внесите вклад в общее делоНикто из нас в одиночку не спасет мир, но вместе мы действительно сможем. Меньше используйте пластиковых пакетов и посуды, поддерживайте бренды, которые заботятся об экологии и т.д.
Медикфорум писал как сделать свою семью здоровее.
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