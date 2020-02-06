Названы семь самых опасных продуктов питания
Эти продукты питания содержат много разных веществ искусственного происхождения – канцерогенов, консервантов, красителей. Их употребление опасно для фигуры и здоровья, сообщает журнал Marie Claire.
Жареная картошка. Эксперты называют главную угрозу -перегретое масло, основной ингредиент приготовления чипсов и картофеля фри. Оно опасно тем, что накапливает канцерогенные вещества (проникая в организм в большом количестве, провоцируют клеточные мутации, рак).
Специалисты категорически не рекомендуют есть чипсы готового производства. Сегодня в продукте практически отсутствует картофель: в состав входят крахмал, мука, усилители вкуса, другие добавки.
Колбасные изделия. На магазинных полках практически не осталось продукта из настоящего мяса. Эксперты называют типичные ингредиенты современной колбасной продукции - кожа, хрящи, субпродукты, соя, консерванты, эмульгаторы, пищевые красители, ароматизаторы и прочая синтетика, нарушающая пищеварение. Особенно опасен жир, содержащийся в ней в большом количестве и «засоряющий» сосуды.
Лапша быстрого приготовления. Потребителю предлагается лапша с креветками, курицей, беконом, но их там нет в помине. Разные вкусы обеспечиваются мешаниной из консервантов, загустителей, стабилизаторов, пищевых красителей, усилителей вкуса. Органы пищеварительного тракта должны работать на износ, чтобы расщепить и вывести эти абсолютно ненатуральные вещества.
Майонез, кетчуп. Самые любимые соусы россиян могут быть опасны для организма. Магазинный кетчуп зачастую содержит вредные стабилизаторы, эмульгаторы, консервантов, а также невероятно высокое количество сахара, разрушающего поджелудочную железу и сосудистые ткани. Майонез, в свою очередь, насыщен трансжирами. Данный тип жиров искусственного происхождения способствуют развитию диабета, нарушениям работы иммунитета (трансжиры уничтожают полезные ферменты, охраняющие организм от болезней).
Шоколадные батончики. Продукт отличается крайне высоким гликемическим индексом, то есть, после него резко повышается уровень сахара в крови. Его скачки и колебания способствуют дисфункции поджелудочной железы, развитию метаболических нарушений, опасных своими последствиями - диабетом, ожирением, болезнями сердца. Кроме того, батончики тоже полны искусственных ингредиентов.
Попкорн. Готовится из полезной кукурузы, но ее свойства нивелируются огромной дозой соли, карамелизатров, перегретого масла, усилителей вкуса. Данное сочетание опасно тем, что стимулирует рост артериального давления, вредит почкам.
Обезжиренные продукты. Продукты, заботливо освобожденные производителем от жира, отличаются опасными для здоровья характеристиками – повышенной концентрацией углеводов (крахмал, сахар, сахарозаменители). Содействовать ожирению они могут в большей мере, чем их жирные собратья. К тому же обезжиренная еда не позволяет усваивать витамины.
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