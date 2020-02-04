Ученые назвали наиболее счастливым для женщин третий брак
Женщины наиболее счастливы в третьем браке. К такому неожиданному выводу пришли российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).
Эксперты провели исследование среди 365 представительниц прекрасного пола в возрасте от 35 до 56 лет. Специалисты попросили участниц эксперимента рассказать о своем брачном статусе и о психологическом благополучии. Стоит также отметить, что все респонденты имеют минимум одного ребенка.
Женщины прошли ряд тестов, результаты которых показали, что в третьем браке они чувствуют себя более благополучно, чем в первом и втором.
Как отметили ученые, неудачу во втором брачном союзе можно объяснить тем, что травмированные после первого развода женщины стараются «залечить раны» в новых отношениях. То есть они выходят замуж не столько из-за любви к новому партнеру, а из-за неуверенности в себе.
К третьему браку женщина уже знает, чего она хочет от отношений, а также в большей мере способна идти на компромиссы и избегать конфликтов, пишет газета «Известия».
Отметим, что с января по ноябрь 2019 года в РФ было зарегистрировано 843 890 браков и при этом 472 328 разводов.
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