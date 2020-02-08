Названы четыре простых принципа похудения и поддержки веса после 40 лет

«Овощи увеличивают насыщенность, помогают регулировать уровни сахара, инсулина в крови, поддерживают здоровое пищеварение, - все это способствует похудению и контролю веса. Соединяйте овощи с постным белком, хорошим жиром, небольшим количеством полезных углеводов», - приводится в издании мнение ученых.

Снижение метаболизма после 40 лет является неизменным процессом. Люди с удивление обнаруживают прибавку веса, а попытки похудеть становятся сверхсложной задачей.Тем не менее, специалисты констатируют: сбросить лишние килограммы и поддерживать здоровый вес можно не только после 40 лет, - в любом возрасте. Они назвали пять простых принципов похудения, работающие для зрелых людей, их рекомендации опубликовал журнал Health.Источниками углеводов являются многие полезные продукты - свежие фрукты, цельное зерно, картофель, содержащие необходимые здоровью витамины, минералы, клетчатку, антиоксиданты. Но в возрасте после 40 лет ежедневная потребность организма в углеводах уменьшается. Для похудения и поддержки веса после 40-ка рекомендуемая диетологами суточная норма калорий составляет 1750. Если человек не занимается спортом, углеводы должны занимать 40% общего количества калорий – примерно 175 граммов в день. Употреблять нужно небольшими порциями, сочетая с некрахмалистыми овощами, нежирным белком, полезными жирами.Еще один простой принцип похудения и поддержки нормального веса в «сложном» возрасте. Нужно стремиться к тому, чтобы съедать порцию овощей на завтрак, по две – на обед и ужин. В день получается пять порций (размер - с теннисный мяч).Многие женщины после 40 лет не могут добиться похудения, пока не сократят алкоголь или не перестанут пить. Когда потребляется спиртное, его расщепление становится главным приоритетом организма, - пища перерабатывается уже с меньшей активностью. Кроме того, алкоголь нарушает здоровый цикл сна, напрямую связанный с обменом веществ, поддержкой веса, накоплением жира на животе.Установлено, что переход от обработанных пищевых продуктов к цельным увеличивает сжигание калорий организмом. Некоторые эксперты говорят, что это один из самых простых принципов похудения, поскольку употребление цельных натуральных продуктов может помочь сбросить лишний вес даже без сокращения калорий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы пять утренних привычек , которые ускоряют потерю веса.