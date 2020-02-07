5 правил успешного похудения от немецких диетологов

5 правил успешного похудения от немецких диетологов

Хотите потерять пару лишних килограммов? Или речь идет об ожирении? С какой бы цифры на весах вы не начали, эти 5 правил похудения от немецких диетологов, приведут миссию к успеху.

Принципиальный момент похудения

Главное правило похудения - вам нужно тратить больше калорий, чем вы потребляете за сутки. Чтобы процесс не казался мучительным, и не отразился на организме негативным образом, выбирайте здоровые продукты, которые дают сытость. Овощи, цельнозерновой хлеб, чечевица, бобовые, нежирное мясо, творог, рыба - отличные варианты.

Обследование

"Пройдите обследование у врача, чтобы исключить серьезные заболевания - лишний вес может быть связан с нарушением обмена веществ. Недостаточная активность щитовидной железы, диабет, подагра - лишь некоторые из них", - рассказывают немецкие диетологи изданию Focus о важном правиле похудения.

Избавьтесь от задержки воды

Иногда недвигающаяся стрелка на весах и проблемы похудения - признак задержки жидкости. Поможет контроль за употреблением соленой пищи и оптимальное количество выпиваемой воды в сутки.

Отрегулируйте пищеварение

Изменения в диете необычны для организма - особенно когда в рационе становится больше свежих, сырых овощей и фруктов. Важное правило похудения - вам должно быть комфортно. Если кишечник страдает от "ворчания", метеоризма и спазмов, стоит подождать, пока он перестроится, или на первых порах использовать специальные средства, которые пропишет врач.

Борьба со стрессом

Научно доказано, что если мы беспокоимся и напряжены, аппетит к сладким, жирным и соленым продуктам возрастает. Дополнительная опасность: если мы слишком мало спим во время стрессового периода, то чувство голода возрастает.

Дополнительное правило похудения - главное начать!

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