Лайфхаки для быстрого похудения на кето-диете - ускоряем кетоз
Кето-диета требует небольшого количества углеводов, много жира, дисциплины и терпения, прежде чем начнется кетоз. Эти 5 лайфхаков помогут ускорить процесс.
Решающим фактором для успеха кето-диеты является изменение метаболизма («кетоз»)и обеспечение преобразование телом собственных жировых запасов в энергию.
С помощью этих лайфхаков процесс становится еще проще.
Лайфхаки для быстрого похудения на кето-диете
УпражненияФизическая нагрузка, безусловно, необходима для похудения и наращивания мышечной массы, но она помогают и с ранним началом кетоза.
Упражнения довольно быстро освобождают запасы гликогена в организме для обеспечения энергией. Благодаря кето-диете, новых углеводов поступает меньше, и организм сжигает жировые запасы.
Полезные жирыНенасыщенные жирные кислоты с высоким содержанием омега-3 содержаться в растительных маслах, орехах или авокадо. Они полезны, легко утоляют голод и способствуют кетозу.
Кокосовое маслоКето-диета с кокосовым маслом оказывает аналогичное влияние на уровень кетонов в организме. Согласно исследованию, добавление в пищу небольшого количества кокосового масла, может помочь сохранить кетоз и ускорить его начало.
Кето-диета плюс интервальное голоданиеПауза между последним приемом пищи и первым приемом пищи на следующий день в 14-18 часов сама по себе может привести к тому, что организм перейдет в небольшое состояние кетоза, поскольку он начнет получать энергию из жировых клеток.
Если вы являетесь поклонником диеты 16:8, не испытываете проблем с 16-часовым интервалом без пищи, метод помогает быстрее добиться результатов.
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