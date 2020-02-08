Эти 5 правил питания позволяют снизить риск рака на 40%
Ожирение из-за нездоровой диеты скоро заменит курение как риск рака номер один. Если вы не хотите подвергать себя опасности, прислушайтесь к рекомендациям по питанию "Всемирного фонда исследования рака".
Информационный пул - данные 51 миллиона человек. На нем основаны рекомендации по профилактике рака "Всемирного фонда исследования рака" (WCRF). Более 40 ученых, работающих на международном уровне, в течение пяти лет преобразовали данные в рекомендации. Эксперты не обвиняют отдельные продукты питания или питательные вещества в повышенном риске рака. Потенциальная защитная функция также не связана с изолированными компонентами. Существуют модели образа жизни, влияющие на риск развития рака.
Правило питания №1Цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и бобовые должны стать основным компонентом ежедневного рациона.
Правило питания №2Потребление фаст-фуда и обработанных продуктов, богатых жирами, сахаром или крахмалом, следует сократить. Потребляйте меньше готовых блюд, выпечки, сладостей.
Правило питания №3Меньше красного и обработанного мяса. Ограничение особенно важно для колбас.
Правило питания №4Сокращение сладких напитков. Не только кола содержит огромную гору сахара. Другие безалкогольные напитки, смузи или чай со льдом не обходятся без добавления сахара.
Правило питания №5Сократите алкоголь до минимума. С точки зрения профилактики рака, алкоголь не следует употреблять вообще, но если это невозможно, то не более двух порций в неделю.
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