Легкий бег менее часа в неделю продлевает жизнь на треть
Достаточно немного легкого бега в неделю, чтобы повысить свою защиту от опасных болезней и продлить жизнь. Пробежки менее часа в неделю на треть повышают продолжительность жизни на треть, сообщает портал Focus.de.
Влияние легкого бега (трусцой) на продление жизни начали изучать австралийские ученые после того, как несколько исследований показали, что регулярные пробежки снижают риск смертоносных заболеваний – патологий сердца, рака, диабета. В мета-исследовании они проанализировали данные 14 научных работ, в которых изучалась связь между бегом и различными причинами ухода из жизни.
В результате специалистами был сделан вывод о несомненной полезности не слишком интенсивных физических нагрузок в виде легкого бега для продления жизни.
«Для снижения общей смертности достаточно всего 50 минут умеренной пробежки в неделю», - констатировали авторы проекта.
Интересно, что ученые уточнили: бегать сверх указанного времени практически бесполезно. По их словам, эффект продления жизни, производимый легким бегом, достигал максимума на цифре 50 минут в неделю и больше уже не рос.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для увеличения продолжительности жизни медики советуют отказаться от 5 привычек.
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