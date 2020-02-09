Ягоды Асаи - реальная польза или маркетинговый ход?

"Ягоды асаи питательные и полезные, содержат много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, бензойную кислоту, витамины D, B1, B2, B3, B6, А, E, магний, цинк, медь, кальций, железо, фосфор, калий, натрий и антиоксиданты. Богаты антоцианами, снижающими уровень свободных радикалов", - пишет издание КП.

Как ягоды Асаи правильно употреблять?

Чем заменить ягоды Асаи?

«Асаи не содержат огромного количества витамина А, C, E. Яблоки более полезны в плане количества клетчатки, чем асаи. Единственная их особенность – это то, что они хорошо хранятся, что обеспечивается бензойной кислотой в составе, которая содержится и в лесных ягодах. Бензойная кислота является натуральным консервантом, который омолаживает организм».