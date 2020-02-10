Пик радости и счастья наступает в 82 года

"Если вы посмотрите на нашу планету, опираясь на опросы в 60 странах, то увидите, что пик счастья и радости фиксируется в 82, - говорит профессор физиологии Левитин. - С возрастом люди становятся более счастливыми. Вот научное обоснование этого. Впрочем, оно опирается на конкретный психологический и практический базис".

Многим людям кажется, что счастье возможно в молодом возрасте, когда у человека еще полно здоровья и энергии, а жизнь впереди. Но ведущий нейробиолог канадского Университета Макгилла Дэниел Левитин (Daniel Levitin) заявил, что пик человеческого счастья и радости отмечается после 80 лет. И поколения пожилых людей ведут себя куда более радостно и беззаботно, чем более молодые. По данным Всемирной организации здравоохранения, на которые ссылается Левитин, пик счастья достигается в 82. Это результаты опросов, проведенных среди жителей 60 стран.К 82 почти все поводы для стресса, связанные с молодостью и зрелостью, исчезают. Не нужно платить кредиты по ипотеке, за автомобиль и образование детей. Не требуется расталкивать коллег по работе локтями ради повышения, не спать ночами и бояться увольнения. Наконец, дети давно выросли и обзавелись собственными детьми, так что постоянно бояться за них тоже не нужно. Что до приближающейся смерти, то многие пожилые люди относятся к ней спокойно, наслаждаясь каждым прожитым днем. Это справедливо в странах с самым разным уровнем достатка - от Зимбабве до Швейцарии, пишет The Daily Mail . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ