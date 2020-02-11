Диетолог опровергла мифы о полезном питании при старении

«Наши тела по мере увеличения возраста действительно часто становятся менее терпимыми к определенным продуктам питания. Среди них и молочные, потому что выработка фермента лактазы, которая помогает пищеварению, в организме уменьшается. Но если после употребления молочных продуктов вы чувствуете себя хорошо, нет газов и вздутие живота, нет необходимости начинать избегать его», - рассказала диетолог.

«Если вы больше не можете переносить молочные продукты, удовлетворить рекомендуемое суточное количество кальция для предотвращения остеопороза (1300 мг), полезно употреблять белую фасоль (96 мг), шпинат (146 мг), лосось (181 мг), сардины (325 мг)», - подсказывает врач.

«Существует тип питания, который рекомендуется для здорового старения большинством медицинских экспертов, - это средиземноморская диета», - заметила Кэтлин Джонсон.