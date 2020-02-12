Съедайте утром 4-5 орехов миндаля. Почему ученые советуют делать это?

«Миндаль обогащен витаминами, минералами, антиоксидантами и полезными жирами. Его добавление в утренний прием пищи может творить чудеса, когда это касается вашего здоровья», - приводится мнение ученых в журнале Times Now.

«Замачивание в воде облегчает жевание миндаля и его расщепление организмом, а также помогает высвобождать липазу - фермент, который помогает организму переваривать жиры», - пояснили ученые.

«Существуют научные доказательства того, что употребление в пищу орехов ускоряет метаболизм, способствует более активной потере веса. Миндаль также помогает избавиться от жира на животе», - поделились эксперты.

«Получая из миндаля суточную дозу этого жирорастворимого антиоксиданта, можно долго поддерживать мозг в активном состоянии, защищать его от появления болезни Альцгеймера», - говорят эксперты.