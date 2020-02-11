Эксперты назвали два продукта, которые полезно включать в обеды с целью похудения
Некоторые продукты помогают улучшить работу кишечника, способствуя похудению. По словам экспертов, с это целью полезно включать в свои обеды два типа продуктов – бобовые и листовую зелень, сообщает журнал Times Now.
«Выбор более здоровой пищи может иметь большое значение для похудения. Сбалансированный рацион вместе с регулярными физическими упражнениями может помочь вам получить идеально упругое, стройное тело и оставаться здоровым», - приводится в издании мнении экспертов.
По словам специалистов, существует минимум два очень здоровых продукта, которые полезно включать в свои обеды, чтобы поддерживать активное пищеварение, обеспечивать длительную сытость, уменьшать жир на животе.
Фасоль и другие бобовые. Содержат большое количество белка и клетчатки, а также устойчивый крахмал - эти питательные вещества способствуют долгому насыщению, помогая уменьшать общее потребление калорий и худеть. Исследования показывают, что системы питания, включающие в себя бобовые, ведут к значительно большей потере веса, чем те, которые их не содержат.
Листовая зелень. В них крайне мало калорий и углеводов, однако много питательных веществ, клетчатки и антиоксидантов. В частности, листовые зеленые продукт богаты кальцием. Согласно имеющимся данным, его достаточное получение связано с активизацией сжигания жира и более ощутимым похудением.
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