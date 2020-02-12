Сидящие подростки чаще страдают от депрессий
Если подростки проводят в сидячем положении более 4 часов в день, у них вырастает риск заболеть депрессией к 18 годам. Это еще одно доказательство важности физических нагрузок для растущего организма.
Наблюдения за 4 200 подростками показали, что если они сидят более 4 часов в день, то вероятность появления депрессии к 18 годам заметно вырастает. Участвующие в исследовании подростки в возрасте от 12 до 16 носили специальные браслеты, определяющие их суточную активность. На каждые дополнительные 60 минут сидя выраженность депрессивных симптомов к 18 годам увеличивалась на 10%. А у тех, кто предпочитал большую часть дня сидеть на диване или кресле, риск депрессии вырастал на целых 28,2%.
Даже легкая физическая активность уже заметно сокращала эту опасность. Любые виды нагрузок были полезны, но чем интенсивней подростки нагружали организм спортом, тем ниже падала вероятность депрессии. Конечно, сверхинтенсивные тренировки могут спровоцировать сильную усталость и также повысить опасность депрессивных расстройств, как напоминают исследователи из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие работу в The Lancet Psychiatry journal.
Уровень подростковых депрессий постоянно растет из-за снижения физической активности детей, их увлечения интернетом и социальными сетями, где практикуется буллинг (травля в сети), а также более высоких нагрузок. Подростковая депрессия - опасное явление, к сожалению, часто игнорируемое или пропускаемое родителями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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