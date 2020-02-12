Виноват тестостерон: слишком активный спорт может довести женщин до рака

«У женщин повышенный уровень тестостерона идет рука об руку с высоким риском развития заболеваний, таких как диабет или рак», - констатируют исследователи.

на 37 процентов была повышена вероятность развития диабета 2 типа;

на 51 процент - вероятность развития рака груди или матки.

«Наши результаты подчеркивают важность отдельного рассмотрения мужчин и женщин в исследованиях, потому что мы увидели разные эффекты тестостерона», - сказала соавтор работы, доктор Кэтрин Рут.