Виноват тестостерон: слишком активный спорт может довести женщин до рака
Согласно новому исследованию, слишком активные занятия спортом могут довести женщин до опасных болезней, включая рак. В развитии патологий у женщин, по мнению ученых, может быть виноват избыток тестостерона, сообщает портал Focus.de.
Тестостерон является одним из ключевых гормонов в наращивании мышечной массы для мужчин и женщин. Чем активнее занимаются спортом (прежде всего, силовым) представительницы слабого пола, тем мускулистее становятся их тела, и тем выше в них концентрация тестостерона.
Исследование, проведенное учеными Кембриджского университета (опубликовано в журнале «Медицина природы»), свидетельствует: увеличение концентрации тестостерона в организме может быть очень вредным для милых дам.
«У женщин повышенный уровень тестостерона идет рука об руку с высоким риском развития заболеваний, таких как диабет или рак», - констатируют исследователи.
Научные специалисты проанализировали 2572 различных, генетически определенных показателей уровня тестостерона у 425 097 субъектов (эти данные были предоставлены британским биобанком). На следующем этапе они изучили соотношение разного количества тестостерона в организме с заболеваниями.
Ученые обнаружили: женщины с более высокими показателями тестостерона сильнее рисковали здоровьем. В частности, у них
- на 37 процентов была повышена вероятность развития диабета 2 типа;
- на 51 процент - вероятность развития рака груди или матки.
«Наши результаты подчеркивают важность отдельного рассмотрения мужчин и женщин в исследованиях, потому что мы увидели разные эффекты тестостерона», - сказала соавтор работы, доктор Кэтрин Рут.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак развивается как следствие заражения определенными вирусами.
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