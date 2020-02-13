5 причин спать отдельно от партнера
Совместное использование кровати является обычным делом в большинстве союзов, отдельные кровати - признак кризиса. Долгое время было не принято спать вместе: это правило возникло в начале 19-го века. Теперь у отдельных спален плохая репутация - они ее точно не заслуживают. Вот 5 причин спать отдельно.
Легче засыпатьВы хотите почитать перед сном, а партнер может заснуть только при включенном телевизоре? Таких примеров много. С отдельными спальнями, это не проблема - они удовлетворяют индивидуальные пожелания. Это предотвращает ссоры и плохое настроение на утро.
Побег от храпаЕсли один из партнеров храпит в комнате, засыпание становится невозможным. Храп - не редкость. Нервные шумы не должны обременять отношения, две спальни действительно имеют смысл.
Больше страсти
"Пары, находящиеся на расстоянии, снова испытывают жажду друг к другу. Отдельная кровать, вопреки всем предрассудкам, вызывает больше огня. Проводить время вместе в постели становится чем-то особенным", - пишет издание Focus.
Беспокойный сонПостоянное переворачивание партнера невозможно выдержать в долгосрочной перспективе. К сожалению, есть люди, с чрезвычайно беспокойным сном.
Время одиночестваОсобенно когда есть дети, и вы редко бываете одни. Тогда несколько часов одиночества стоят золота. Они необходимы для расслабления и "подзарядки батареек".
Женщинам прощеПоведенческий биолог Джон Диттам и команда исследователей из Венского университета, опубликовали исследование «Гендерные различия внутренних часов при воздействии окружающей среды» в 2007 году. Итог: отдельная кровать лучше из-за различий между полами - внутренние часы не одинаковы для женщин и мужчин.
Женщины лучше спят без партнера.
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