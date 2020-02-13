Гриб Чага: поддерживает иммунитет и защищает сердце
Выращенный и используемый Северной Европе и России, гриб чага называют «черным золотом». Он обладает противовирусными, антидиабетическими и противовоспалительными способностями. Современные исследования показывают, что у чаги есть многообещающий потенциал как "суперфуда".
Улучшает здоровье кишечникаЗаваренный гриб помогает с проблемами пищеварения, регулируя производство желчи - это позволяет лучше расщеплять пищу, особенно жирную, делая питательные вещества более доступными для усвоения.
Замедляет старениеАнтиоксидантная способность чаги может иметь ряд преимуществ, и некоторые из них влияют на физическое старение организма. Его соединения защищают органы и ткани от преждевременного старения.
Защищает сердцеГриб чага имеет много потенциальных преимуществ для здоровья сердца, включая снижение артериального давления, «плохого» холестерина ЛПНП и противовоспалительное действие. Каждая из этих сильных сторон может играть большую роль в уменьшении риска сердечного приступа и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Поддерживает иммунную системуАнтиоксидантные преимущества чаги следует поблагодарить за влияние на иммунную систему. Исследования показывают, что гриб чага помогает регулировать выработку цитокинов, которые являются химическими посредниками иммунной системы.
"Цитокины - белки, играющие важную роль в стимуляции лейкоцитов. Соединения в грибе не атакуют патогенные микроорганизмы напрямую, а помогают организму мобилизоваться, чтобы бороться", - пишет издание Foods For Better Health.
Снижает уровень сахара в кровиИсследование показало, что экстракт чаги способен снизить уровень сахара в крови у крыс. Они были генетически модифицированы, больны диабетом, но после употребления экстракта чаги в течение восьми недель уровень сахара в крови снизился.
Медикфорум писал, что диета поможет против больничных инфекций.
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