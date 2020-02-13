Гриб Чага: поддерживает иммунитет и защищает сердце

Гриб Чага: поддерживает иммунитет и защищает сердце

Выращенный и используемый Северной Европе и России, гриб чага называют «черным золотом». Он обладает противовирусными, антидиабетическими и противовоспалительными способностями. Современные исследования показывают, что у чаги есть многообещающий потенциал как "суперфуда".

Улучшает здоровье кишечника

Заваренный гриб помогает с проблемами пищеварения, регулируя производство желчи - это позволяет лучше расщеплять пищу, особенно жирную, делая питательные вещества более доступными для усвоения. 

Замедляет старение

Антиоксидантная способность чаги может иметь ряд преимуществ, и некоторые из них влияют на физическое старение организма. Его соединения защищают органы и ткани от преждевременного старения.

Защищает сердце

Гриб чага имеет много потенциальных преимуществ для здоровья сердца, включая снижение артериального давления, «плохого» холестерина ЛПНП и противовоспалительное действие. Каждая из этих сильных сторон может играть большую роль в уменьшении риска сердечного приступа и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Поддерживает иммунную систему

Антиоксидантные преимущества чаги следует поблагодарить за влияние на иммунную систему. Исследования показывают, что гриб чага помогает регулировать выработку цитокинов, которые являются химическими посредниками иммунной системы. 
"Цитокины - белки, играющие важную роль в стимуляции лейкоцитов. Соединения в грибе не атакуют патогенные микроорганизмы напрямую, а помогают организму мобилизоваться, чтобы бороться", - пишет издание Foods For Better Health.

Снижает уровень сахара в крови

Исследование показало, что экстракт чаги способен снизить уровень сахара в крови у крыс. Они были генетически модифицированы, больны диабетом, но после употребления экстракта чаги в течение восьми недель уровень сахара в крови снизился.

Медикфорум писал, что диета поможет против больничных инфекций.
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Гриб Чага: поддерживает иммунитет и защищает сердце