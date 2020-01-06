3 продукта, которые вы должны есть в 2020 году

Бурые водоросли (ламинария)

«Бурые водоросли содержат много минеральных веществ, включая кальций, магний, фосфор, калий и натрий», - говорит Стефани Сакс, кулинарный диетолог и автор книги «Какую вилку вы едите?». - «В них также есть микроэлементы, такие как хром, медь, йод… что важно отметить, потому что это микроэлемент, который важен для нормальной функции щитовидной железы».

Гриб Чага

Семена пажитника