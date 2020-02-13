Диета поможет против больничных инфекций
Популярные диеты с низким количеством углеводов и высоким уровнем жиров, возможно, полезны для талии. Но новое исследование показало, что в борьбе с больничными инфекциями требуется противоположный подход.
Невадский университет в Лас-Вегасе опубликовал в журнале American Society for Microbiology результаты исследования, которые показали, что между питанием и активностью бактерий существует прямая связь. В частности, при содержании в рационе большого количества жиров и белков течение инфекции Clostridioides difficile в организме лабораторных мышей усиливается. А вот диета с высоким уровнем углеводов, содержащая минимум жиров и белков, почти подавила симптомы опасной болезни.
Clostridioides difficile - кишечная инфекция, признаваемая экспертами Центров по контролю и профилактике болезней США требующей экстренного лечения. Довольно часто ее наблюдают в больницах из-за воздействия антибиотиков, уничтожающих "хорошие" бактерии. Сотни тысяч людей каждый год сталкиваются с данной инфекцией в США, более 10 000 умирает. Новое исследование стало еще одним подтверждением важности для здоровья человека кишечного микробиома, разнообразие которого прочно зависит от рациона.
Ранее ученые доказали, что белки усиливают симптомы кишечной инфекции, но наблюдений за связью белковых и жирных диет с Clostridioides difficile не проводилось. Сейчас же ученые применили животные модели, и полученные выводы необходимо будет подтвердить в ходе наблюдений за людьми. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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