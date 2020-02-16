На международном Кубке воздухоплавателей, пилоты аэростатов пролетят 500 км за световой день, стартовав из Нижнего Новгорода
«Кубок вызова SharNN», аналогов которому в России нет, нижегородцы организуют уже в третий раз.
В Нижнем Новгороде уже в третий раз организуют соревнования для пилотов аэростатов различных стран мира. В «Кубке вызова воздухоплавателей SharNN-2020» примут участие экипажи из Армении, Белоруссии и России. Организует состязания Нижегородская региональная общественная организация «Федерация воздухоплавательного спорта» (НРОО «ФВС»).
Точное время начала Кубка вызова никогда не бывает определено, что обусловлено погодными условиями. Правительство Нижегородской области утвердило календарный план с большим запасом относительно старта состязаний – с 14 февраля по 8 марта. Однако точную дату начала полетов всегда диктуют метеоусловия. Место старта – Нижегородская ярмарка.
В этот раз нижегородский воздухоплаватель, руководить нижегородской Федерации воздухоплавательного спорта Георгий Зименко предложил пилотам поставить очередной своеобразный рекорд: в течение светового дня, который составляет в это время года 10 часов, преодолеть расстояние в 500 км. Все десять пилотов из Армении, Белоруссии и России приняли этот вызов и подтвердили свою готовность совершить перелет.
В России нет аналогов подобному воздухоплавательному мероприятию. В ходе Кубка вызова пилоты тепловых аэростатов состязаются в полетах на дальность, совершая так называемый «long jump» – прыжок в длину.
Впервые эти соревнования прошли в феврале 2018 года, когда аэростаты преодолели более 330 километров за 10 часов. Ранним утром стартовав от Нижегородской ярмарки, на закате они совершили посадку возле Ульяновска на закате.
В 2019 году пилоты приземлились в Кировской области, совершив «прыжок» на 400 км.
Среди участников состязаний есть титулованные спортсмены, мастера спорта и рекордсмены России. Среди них есть и пилоты-девушки из Великого Новгорода, Москвы и Тулы.
За ходом соревнований можно следить в Сети:
- www.facebook.com/groups/153396481990989/
- https://vk.com/poletshar
- https://flymonitor.ru/competition/625/pilot.html
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