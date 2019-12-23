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Нижегородские моржи разыграли Кубок чемпионата по зимнему плаванию

моржи

В чемпионате приняли участие около 100 спортсменов из Арзамаса, Выксы, Нижнего Новгорода, и Павлова. Следующие соревнования пройдут в Выксе в январе 2020 года.

22 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде на озере в Автозаводском парке состоялся открытый чемпионат Нижнего Новгорода по зимнему плаванию. В нем приняли участие около 100 спортсменов из Арзамаса, Выксы, Нижнего Новгорода, и Павлова.

Первенство моржей нижегородского региона стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов Владимира Путина. Нижегородцы представили Фонду проект под названием «Вместе будем здоровы», который направлен на то, чтобы вовлечь как можно большее число жителей региона, стремящихся вести здоровый образ жизни. И победили в конкурсе соискателей грантов от главы российского государства.

Непосредственно организацией «ледяного первенства» выступила региональная Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания.

– Все было просто здорово, очень круто! Думаю, если бы люди, которые смотрят иной раз на нас со стороны с недоумением, знали, насколько это здорово – снег, вода, обжигающий холод и ощущение невероятной молодости и бодрости, – они и сами бы к нам тут же присоединились!
– делится впечатлениями один из участников соревнований.

Главным событием зимнего первенства была эстафета на воде 4 х 25 метров, в которой одной из командной четверки пловцов должна была быть женщина, а остальные трое – мужчины. В эстафете победили спортсмены из Выксы, второе место заняли моржи Советского района города Нижнего Новгорода.

А вот в общекомандном зачете сильнее других оказалась команда Автозаводского района Нижнего Новгорода. Она и получила в итоге Кубок чемпионата по зимнему плаванию.

На этом «ледяная серия» нижегородских моржей не заканчивается. Следующее первенство, которое организует Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области пройдет в городе металлургов, в Выксе уже в январе.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородские любители зимнего плавания организовали первенство на озере в Автозаводском парке.
Теги : здоровый образ жизни, закаливание, моржевание, вода, плавание, мороз, зима, физические нагрузки, физическая активность, физические упражнения, физическая форма, спорт, спортсмены, состязательность

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