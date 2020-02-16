Одиночки счастливее тех, кто в браке - исследование
У одиночек есть все основания быть удовлетворенными своим статусом отношений: согласно исследованию, они поддерживают социальные контакты лучше, чем люди, которые живут в партнерстве - поэтому они часто счастливее.
Одиночество делает человека одиноким. Логично? Неправильно, говорит исследование, опубликованное в "Журнале социальных и личных отношений".
В нем американские ученые пришли к выводу, что одиночки лучше интегрированы в общественную среду, чем люди, которые живут в браке. Поэтому у них выше субъективное ощущение счастья.
У одиночек лучшие социальные контактыБудь то спонтанная встреча за чашкой кофе, воссоединение семьи или беседа с соседями: хорошо известно, что те, кто живет без партнера, часто более гибки и уделяют больше времени "социальным собратьев".
Ученые пришли к такому выводу после сравнения личной информации и оценок американцев, были собраны из научных исследованиях, для большого мета-анализа.
Одиночки живут счастливееВ результате одиночки чаще устанавливают и поддерживают социальные контакты, помогают друзьям, родителям, братьям и сестрам или соседям, принимают их помощь чаще, чем женатые.
По мнению исследователей, одиночки приносят пользу обществу, и самое для них приятное - чувствуют себя счастливее и имеют позитивное мышление.
"Растущая доля американцев считает, что брак становится устаревшим, и почти половина не состоящих в браке говорят, что не планируют вступать в брак", - подчеркивают исследователи.
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