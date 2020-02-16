Интервальная тренировка эффективнее для похудения - исследование
Длинные кардиосессии или короткие интервальные тренировки - какой метод лучше подходит для похудения? Недавнее исследование бразильских ученых ответило на вопрос однозначно.
Многие специалисты советуют тем, кто хочет похудеть, использовать высокоинтенсивные интервальные тренировки. При таком методе интенсивные периоды чередуются с фазой перерыва (восстановления). Сжигание жира стимулируется, лишние килограммы "расплавляются".
Исследование, опубликованное в журнале British Journal of Sports Medicine, показало, что короткие интервальные тренировки - лучший способ похудеть.
ИсследованиеИспытуемые проходили интервальные сессии от 30 до 40 минут - плавание, езда на велосипеде, бег или бокс. Другая группа - 60 минут кардиосессий на выносливость. Эксперимент длился 4 недели.
Результаты соответствовали ожиданиям - участники в группе интервальных тренировок зафиксировали значительно более высокую потерю веса, чем участники, которые регулярно выполняли классические кардиотренировки. Они потеряли на 28,5% больше.
«Интервальные тренировки приводят к более высоким расходам энергии после тренировки - метаболизм увеличивается до 24 часов после сеанса. Наше исследование также показало, что они влияет на гормоны, которые контролируют голод», - объясняет Нильс Воллаард, специалист по здоровью и спорту из Университета Стерлинга.Исследователи отмечают, что интенсивная интервальная тренировка подходит не всем - это может увеличить риск травмы, вызвать сердечно-сосудистый стресс.
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