Интервальная тренировка эффективнее для похудения - исследование

Исследование

«Интервальные тренировки приводят к более высоким расходам энергии после тренировки - метаболизм увеличивается до 24 часов после сеанса. Наше исследование также показало, что они влияет на гормоны, которые контролируют голод», - объясняет Нильс Воллаард, специалист по здоровью и спорту из Университета Стерлинга.