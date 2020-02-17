Стевия - безопасный заменитель сахара и другие полезные свойства
Сахар является основным ингредиентом, используемым для приготовления сладких блюд. Его вкус нравится большинству людей мире, но потребление сахара в чрезмерных количествах веден к многочисленным заболеваниям. При этом, искусственные подсластители также вредны для здоровья и негативно влияют на скачки инсулина. Выход? натуральный заменитель сахара - стевия.
Стевия (Stevia rebaudiana) - сладкое на вкус растение из Южной Америки. Оно использовалось на протяжении 1500 лет для подслащивания продуктов южноамериканской кухни, и в конце концов, об этом удивительном растении узнал весь мир. Местные племена использовали стевию для лечение ожогов, колик и проблем с желудком. Листья потреблялись как "десертное блюдо". Сегодня стевия является одним из безопасных вариантов заменителей сахара.
Полезные свойства стевии
Контроль диабетаГликозиды стевии расщепляются и поглощаются бактериями в толстой кишке, а не всасываются в кровоток. Это помогает предотвратить всплески сахара в крови, предотвращая диабет.
Снижение весаСтевия - бескалорийная пища, которая помогает в управлении весом в долгосрочной перспективе. Замена сахара на стевию снижает потребление калорий.
Профилактика заболеваний полости ртаБыло обнаружено, что сладкое растение обладает антимикробными свойствами. Это может помочь сохранить здоровье полости рта, уменьшив риск возникновения кариеса и гингивита.
Контроль кровяного давленияГликозиды в стевии расслабляют кровеносные сосуды, увеличивают частоту мочеиспускания, устраняют избыток натрия из организма. В свою очередь, эти действия могут защитить сердце, поддерживая кровяное давление.
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