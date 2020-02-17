Немецкие диетологи назвали пять самых эффективных способов похудеть
Некоторые изменения в образе жизни действуют как эффективные способы похудеть, - об этом немецкие диетологи рассказали в журнале Fit for fun. В свежей публикации издания они назвали самые действенные.
Создавать дефицит калорий. Хотите похудеть – попробуйте сократить калорийность рациона на 150-300 килокалорий, советуют немецкие диетологи.
«Этого можно добиться, например, увеличив потребление продуктов с низким гликемическим индексом», - подсказывают эксперты.
Употреблять здоровые жиры и постный белок. Еще один эффективный способ похудеть – ввести в рацион такие продукты как орехи, льняное семя, семена чиа, авокадо, льняное, оливковое масла, которые обеспечивают длительное насыщение. Рыбу с высоким содержанием жира, семгу, сардины, сельдь, диетологи рекомендуют одного раза в неделю.
Среди белковых продуктов, эффективно помогающих похудеть, они назвали яйца, бобовые, творог с низким содержанием жира, белые сыры, постное куриное мясо.
«Белки и полезные жиры помогают поддерживать мышцы – чем их больше, тем интенсивнее ваше тело использует калории в состоянии покоя», - поясняютспециалисты.
Есть сложные углеводы. Цельное зерно, чечевица, овес, гречка, лебеда (киноа), амарант, свежий картофель содержат насыщающие волокна, способствуют здоровому пищеварению, обеспечивают организм жизненно важными веществами.
Упражнения с весами. Силовые тренировки два-три раза в неделю являются одним из самых эффективных способов повысить метаболизм, нарастить и укрепить мышцы – в конечном итоге ускорить процесс похудения.
Достаточный сон. Недостаток сна вызывает выброс гормона стресса кортизола, что в конечном итоге провоцирует сильную усталость, перепады настроения, при которых часто поедаются высококалорийные закуски.
«Правило таково: эффективный для похудения сон должен длиться не менее семи-восьми часов в сутки», - подчеркнули немецкие медработники.
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