Немецкие диетологи назвали пять самых эффективных способов похудеть

«Этого можно добиться, например, увеличив потребление продуктов с низким гликемическим индексом», - подсказывают эксперты.

«Белки и полезные жиры помогают поддерживать мышцы – чем их больше, тем интенсивнее ваше тело использует калории в состоянии покоя», - поясняют специалисты.

«Правило таково: эффективный для похудения сон должен длиться не менее семи-восьми часов в сутки», - подчеркнули немецкие медработники.