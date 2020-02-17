Названы 6 самых полезных видов хлеба, которые подходят даже худеющим

«Насыщенный клетчаткой, может защитить даже от запоров и желчных камней, положительно влияет на уровень холестерина в крови», - дополнили его полезные свойства эксперты.

«Данный вид хлеба содержит особенно важные витамины и минералы,- в частности, фосфор. 100-граммовый кусочек такого хлеба удовлетворяет суточную норму по пищевым волокнам», - поясняют исследователи.

«Обладая низким гликемическим индексом, закваска также хороша для стабилизации сахара в крови. Хлеб на закваске полезен даже худеющим людям», - рассказали медработники.